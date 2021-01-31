Президент Чехии Милош Земан раскритиковал Алексея Навального за националистические взгляды. Об этом он заявил в эфире радиостанции Frekvence 1.

По данным чешского лидера, российский оппозиционер поддерживал «аннексию» Крыма и сталинские депортации, например, чеченцев, а также участвовал в целом ряде националистических шествий. «Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима Путина. Он лишь только против Путина», — объяснил Земан.

Глава государства подчеркнул, что эти понятия составляют «чертовски большую разницу». Он добавил, что считает ситуацию с Навальным балаганом.

Minval.az