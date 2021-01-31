Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 102,08 млн, увеличившись за сутки более чем на 501 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло почти на 12 тыс., превысив 2,2 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:03 мск 31 января в ВОЗ поступили сведения о 102 083 344 инфицированных и 2 209 195 умерших. Число заразившихся увеличилось на 501 930, умерших — на 11 986.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 58% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (292 260), на втором месте — регион Европы (131 037), на третьем — Юго-Восточная Азия (30 190).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 25 676 612. Далее следуют Индия (10 746 183), Бразилия (9 118 513), Россия (3 850 439), Великобритания (3 743 738), Франция (3 125 351), Испания (2 705 001), Италия (2 541 783), Турция (2 470 901), Германия (2 216 363), Колумбия (2 077 633) и Аргентина (1 915 362).

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