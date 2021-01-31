Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший миллионы для врачей в борьбе с коронавирусом, попал в больницу с COVID-19, сообщила в Twitter-аккаунте его дочь Ханна.

По ее словам, 100-летнего британца госпитализировали в воскресенье, 31 января. Известно, что он находится не в отделении реанимации. Дочь Мура добавила, что ранее ее отец находился дома, однако в настоящее время ему понадобилась дыхательная поддержка. «В последние несколько недель он проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе сданный им анализ на COVID-19 дал положительный результат», — поделилась она.

В июле королева Великобритании Елизавета II посвятила ветерана в рыцари, отметив его невероятные достижения по сбору средств. Церемония проходила на территории Виндзорского замка. Королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.

В апреле 2020-го, за две недели до своего дня рождения, он запустил благотворительную акцию Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS. Изначально он планировал собрать всего тысячу фунтов для того, чтобы поблагодарить врачей, излечивших его от онкологического заболевания и перелома. В итоге для помощи медикам в борьбе с коронавирусом он заработал 12 миллионов фунтов стерлингов

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