Вопрос о выводе или дальнейшем пребывании сил НАТО в Афганистане будет рассмотрен на министерской встрече стран-членов альянса, которая состоится 17-18 февраля. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным источника в НАТО, вопрос «о выводе сил НАТО из Афганистана будет обсуждаться на встрече министров альянса 17-18 февраля». Он добавил, что «миссия альянса в Афганистане не изменилась: мы [НАТО] продолжим поддерживать афганские [правительственные] силы в их войне против терроризма».

Ранее в воскресенье агентство Reuters сообщило, что иностранный военный контингент планирует задержаться на территории Афганистана после конца апреля — крайнего срока, который был предусмотрен заключенным в 2020 году мирным соглашением между США и представителями радикального движения «Талибан». По утверждению источника агентства, «полный вывод союзников до конца апреля не состоится», так как «условия [мирного соглашения] не были выполнены».

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Minval.az