В результате воскресных терактов в городах Эль-Баб и Аазаз на севере Сирии погибли 10, ранены 24 человека, .

Первый взрыв прогремел в подконтрольном сирийской оппозиции городе Аазаз.

Взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный у здания временного правительства Сирии и городского культурного центра. Погибли четыре человека, ранения получили 20 сирийцев.

Спустя некоторое время взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте в районе Зерзур в 5 км к востоку от города Эль-Баб.

В результате взрыва погибли шесть, получили ранения четыре человека, однако число погибших и раненых может возрасти.

Minval.az