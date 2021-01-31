В связи с известным решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана в настоящее время на смарт-карту можно загрузить до десяти манатов, заявил руководитель пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джебраиллы.

«Уважаемые абоненты, использующие счетчики типа смарт-карт! В связи с известным решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана в настоящее время на смарт-карту можно загрузить до десяти манатов. Сумма, превышающая данный лимит, переводится на счет абонента в качестве депозита. В будущем данную сумму можно будет восстановить на карте по новым тарифам, обратившись в местные водно-канальные управления, а также центры ASAN Kommunal и ASAN Xidmət» — отметил он.

Minval.az