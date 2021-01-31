Мать погибшего военнослужащего Азербайджанской армии Турала Исаева принесла в жертву животное по случаю обнаружения тела своего сына. Шехид был похоронен в Сиязане.

Ставший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии Турал Саледдин оглу Исаев похоронен в Сиязане.

Погибший в Отечественной войне военнослужащий сверхсрочной службы Т.Исаев (1992 г.р.) был похоронен в поселке Гильгильчай.

В похоронах приняли участие руководство Исполнительной власти Сиязаньского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители районной общественности.

Отметим, что Т.Исаев был одним из военнослужащих, пропавших без вести в Отечественной войне.

Аллах рехмет элясин!

Minval.az