Решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана тариф на водоснабжение для населения в Баку, Сумгайыте, Хырдалане и Апшеронском районе с 1 февраля составит 0,7 манат за 1 кубометр, отмечается в сообщении ТС.

В настоящее время тариф на водоснабжение для населения республики составляет 0,35 манат за 1 кубометр.

«Тарифный совет, рассмотрев обращение ОАО «Азерсу», тариф на водоснабжение для жителей Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Апшеронского района установил в размере 70 копеек, в других административных территориальных единицах — 60 копеек», — отмечается в сообщении.

Для прочих абонентов тариф на водоснабжение остался на уровне 1 маната.

Кроме этого, согласно решению ТС, тариф за канализационные услуги для населения установлен в размере 30 копеек (в настоящее время 15 копеек), для прочих абонентов — 1 манат.

Minval.az