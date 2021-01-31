Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена был прагматичным, они констатировали наличие очень глубоких разногласий, требующих интенсивного диалога между странами.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.

«Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопрос, была ли в разговоре доброжелательность, Песков отметил, что «была деловитость и прагматичность».

Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации американского президента, он был согласован за несколько дней, что является нормальной дипломатической практикой, заявил пресс-секретарь.

«Буквально через несколько дней, да», — сказал Песков в ответ на вопрос, сразу ли после инаугурации российская сторона вышла с инициативой разговора Путина и Байдена. Он отметил, что существует стандартная дипломатическая практика, «когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей», а затем ожидается ответ противоположной стороны. «Да, это нормальная практика», — отметил Песков в ответ на уточняющий вопрос, заняло ли это несколько дней.

Minval.az