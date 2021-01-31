Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, изучающих происхождение коронавируса, посетила продуктовый рынок в китайском городе Ухань.

Специалисты в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.

До этого эксперты посещали две больницы в Ухане, где была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января. Перед тем как приступить к работе, они должны были провести 14 дней на карантине, который завершился 28 января.

Minval.az