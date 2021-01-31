Министерство обороны Польши решило активизировать деятельность в школах страны в таком направлении как историческая правда о Катыни.

Напомним, что, по официальной польской трактовке, в местечке Катынь под Смоленском несколько тысяч польских военнослужащих погибли от рук представителей НКВД. Эту версию в своё время назвали правдивой и позднесоветские власти.

Теперь Минобороны Польши объявляет литературно-художественный конкурс под названием «Катынь-1940: сердце Польши разбито».

Инициатива поддержана маршалом (спикером) польского Сейма (парламента) Эльжбетой Витек.

В польских правительстве и парламенте заявлено о том, что молодое поколение должно знать о преступлениях НКВД и сталинского режима в отношении польских военнослужащих в 1940 году.

Конкурс, в котором предлагается поучаствовать польским школьникам и подготовить определённые материалы, включает в себя создание тематического плаката «Катынь-1940», сочинение текста памятной песни, эссе на тему «Современный взгляд на Катынскую драму и противостояние лжи».

Работа, как сообщается, будет проводиться под эгидой не только министерства обороны, но и института национальной памяти Польши.

Отмечается, что в прошлом году на конкурс было подано 700 заявок, а в этом году «необходимо увеличить масштабы конкурса».

Minval.az