Министерство обороны Польши решило активизировать деятельность в школах страны в таком направлении как историческая правда о Катыни.
Напомним, что, по официальной польской трактовке, в местечке Катынь под Смоленском несколько тысяч польских военнослужащих погибли от рук представителей НКВД. Эту версию в своё время назвали правдивой и позднесоветские власти.
Теперь Минобороны Польши объявляет литературно-художественный конкурс под названием «Катынь-1940: сердце Польши разбито».
Инициатива поддержана маршалом (спикером) польского Сейма (парламента) Эльжбетой Витек.
В польских правительстве и парламенте заявлено о том, что молодое поколение должно знать о преступлениях НКВД и сталинского режима в отношении польских военнослужащих в 1940 году.
Конкурс, в котором предлагается поучаствовать польским школьникам и подготовить определённые материалы, включает в себя создание тематического плаката «Катынь-1940», сочинение текста памятной песни, эссе на тему «Современный взгляд на Катынскую драму и противостояние лжи».
Работа, как сообщается, будет проводиться под эгидой не только министерства обороны, но и института национальной памяти Польши.
Отмечается, что в прошлом году на конкурс было подано 700 заявок, а в этом году «необходимо увеличить масштабы конкурса».