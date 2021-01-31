Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по ядерной сделке с Ираном вызывают разочарование. Об этом заявил в воскресенье глава Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«Учитывая заявления госсекретаря США, необходимо отметить, что позиция США в отношении Ирана вызывает разочарование», — приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Галибафа, «вместо того, чтобы выставлять условия по выполнению обязательств по ядерной сделке, американское правительство должно определить, как они будут реализовывать свои обязательства по отмене санкций в отношении Ирана».

В среду Блинкен заявил, что США вернуться к исполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как Иран начнет полностью выполнять условия соглашения. По его словам, «Иран не соблюдает ядерную сделку по целому ряду направлений, и в случае, если он примет решение вернуться к соблюдению соглашения, США потребуется некоторое время, чтобы оценить, выполняет ли Тегеран свои обязательства».

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из ядерной сделки, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний президент США Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.

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