В США арестовали двух женщин, которые участвовали в штурме конгресса 6 января, одна из них говорила о намерении застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом пишет газета Washington Post.

Арестованы Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит. Власти смогли вычислить их благодаря видео, которое 12 января оказалось в распоряжении Федерального бюро расследований (ФБР).

ФБР заявило, что Бэнкрофт отправила своим детям видео, в котором угрожала Пелоси. «Мы ворвались в Капитолий. Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело. Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли», — сказала она.

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