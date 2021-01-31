Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) в мире превысило 103 миллионов.

По данным портала Worldometers, по состоянию на утро 31 января число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции достигло 2 229 505.

С начала эпидемии коронавирусом заразились уже 103 138 668 человек, вылечилось 74 769 767 человек.

США продолжают лидировать по заболеваемости и смертности из-за коронавируса – 26 655 740 и 450 381 соответственно.

Далее следуют Бразилия (223 971), Мексика (158 074), Индия (154 312), Великобритания (105 571), Италия (88 279), Франция (75 862), Россия (72 697), Испания (58 319), Иран (57 889), Германия (57 512), Колумбия (53 650), Аргентина (47 931), ЮАР (43 951), Перу (40 857), Польша (37 082), Индонезия (29 728), Турция (25 865), Украина (22 628) и Бельгия (21 066).

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