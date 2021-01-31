Член палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Массачусетс Стивен Линч заразился коронавирусом. Причём произошло это уже после того, как политик второй раз привился вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что симптомы заболевания у Линча не проявились. Однако сданный 29 января тест на COVID-19 дал положительный результат. За несколько дней до этого заразился один из подчинённых Линча.

Теперь конгрессмен отправится на карантин и будет работать удалённо.

Minval.az