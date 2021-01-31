Федеральное авиационное управление США (ФАУ) начало расследование после взрыва прототипа космического корабля Starship от компании SpaceX. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.

Напомним, что он является прототипом корабля, предназначенного для будущих полетов на Марс. Он взорвался в ходе испытаний, прошедших 9 декабря 2020 года в штате Техас.

В ходе испытаний Starship достиг заданной высоты, а затем начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки рядом со стартовым столом, прототип корабля взорвался. Глава SpaceX Илон Маск в своем микроблоге в Twitter несмотря на то отметил, что считает тестирование успешным.

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