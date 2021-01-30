«Надеемся, что детсады откроются до 15-го числа». Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы на тему «Образование в период пандемии».

Он сказал, что они хотят этого, но от одного желания ничего не зависит:

«Причина, по которой сады не были открыты на первом этапе, заключается в том, что, когда мы приняли решение, число случаев заражения все еще было высоким. Есть снижение. Вероятно, некоторые решения могут быть приняты в течение следующей рабочей недели», — цитирует его АПА.

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