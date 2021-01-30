Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, посетила городскую больницу, где лечили людей, которые одними из первых заразились коронавирусом, сообщила участница делегации Марион Купманс.

«Только вернулись после посещения больницы Jinyintan Hospital, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и предназначалась для лечения первых случаев в Ухане. Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии», — написала она в Twitter.

Minval.az