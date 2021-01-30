Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики высших специальных званий.
Cледующим сотрудникам присвоено высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы:
Халилов Тамкин Гасан оглу — начальник Главного управления технологических инноваций и статистики,
Мехдиев Тельман Гусейнгулу оглу — начальник Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту,
Новрузов Гулу Новруз оглу — начальник Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.