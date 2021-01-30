Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики высших специальных званий.

Cледующим сотрудникам присвоено высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы:

Халилов Тамкин Гасан оглу — начальник Главного управления технологических инноваций и статистики,

Мехдиев Тельман Гусейнгулу оглу — начальник Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту,

Новрузов Гулу Новруз оглу — начальник Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

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