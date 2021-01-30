Продлен срок предоставления срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19).

В связи с этим премьер-министр Азербайджана подписал постановление.

Согласно постановлению, срок предоставления срочной надбавки к заработным платам медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлен до 31 марта.

Отметим, ранее этот срок охватывал период до 1 января текущего года.

Minval.az