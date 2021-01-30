Две европейские страны — Франция и Чехия — закрыли границы для иностранцев в связи ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В частности, французские власти приняли решение запретить въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами Евросоюза. Жители же стран ЕС, въезжающие на территорию Франции, обязаны представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Кроме того, в стране закрываются все торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров, сохраняется комендантский час.

В Чехию смогут попасть только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание. Ограничение будет действовать до середины февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.

Minval.az