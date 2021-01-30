В Ясамальском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении Нигяр Джафаровой (1991 г.р.), которая вместе с двумя детьми бросилась с 4-го этажа.

В ходе процесса представление было удовлетворено, передает АПА.

Согласно решению, в отношении Н.Джафаровой избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, 20 декабря 2020 года на территории Ясамальского района была совершена попытка суицида. Так, Нигяр Джафарова с двумя детьми (Гусейн Джафаров – 2017 г.р. и Октай Джафаров – 2019 г.р.) выбросилась с 4-го этажа.

Нигяр Джафарова и ее дети были доставлены в больницу, жизнь всем пострадавшим спасти удалось.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статьям 29,120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 29,120.2.9 (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в явном беспомощном состоянии) УК АР.

Minval.az