В Техасе госпитализированы 11 военнослужащих Сухопутных войск США после отравления антифризом, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей армии.

Инцидент произошел после того, как солдаты базы Форт Блисс завершили 10-дневные учения.

«Согласно первоначальным данным, военнослужащие употребили данное вещество, полагая, что пьют алкогольный напиток.

Правила Армии и «Форт Блисс» запрещают употребление алкоголя во время учений, — говорится в заявлении. — Первоначальная токсикологическая экспертиза показала, что солдаты отравились этиленгликолем».

База Форт Блисс является местом расположения 1-й бронетанковой армейской дивизии, в которой служат около 17 тыс. человек.

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