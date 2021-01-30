Проведение одного из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella) вновь отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель системы здравоохранения округа Риверсайд в штате Калифорния Кэмерон Кайзер в своем Twitter.

В сообщении говорится, что 29 января Кайзер подписал приказ об отмене фестиваля, который был запланирован на апрель. «Мы с нетерпением ждем, когда мероприятия смогут снова проводиться», — отметил Кайзер.

В марте прошлого года стало известно, что «Коачелла» не состоится в запланированное время из-за вспышки коронавируса. Это стало первой отменой фестиваля за 20 лет его существования. В июне мероприятие перенесли на 2021 год.

Minval.az