Австриец Эрик Швам оставил наследство французской коммуне Шамбон-сюр-Линьон в знак признательности спустя почти восемь десятилетий после того, как жители указанной горной деревни спрятали его семью от нацистов во время Второй мировой войны.

Как сообщается в материале ВВС, мэр города Элиан Вокиез-Мотте отметил, что скончавшийся в прошлом месяце в возрасте 90 лет господин Швам оставил коммуне «крупную сумму» в своем завещании, не уточняя при этом конкретную цифру. Что, впрочем, за него уже сделал предыдущий мэр городка.

В частности, по словам мэра-предшественника несколько лет назад Швам оставлял официальных лицам сообщение, о том, что завещает примерно два миллиона евро (1,7 миллиона фунтов стерлингов или 2,4 миллиона долларов). Мэр Лиона Жан-Мишель Эйро сообщил, что наследство Швама будет использовано для финансирования образования и молодежных инициатив.

Представительница отдела культуры и коммуникаций в коммуне Шамбон-сюр-Линьон Дениз Валла, сообщила, что около трех недель назад нотариус связался с городом, чтобы обсудить пожертвование. «Он был очень сдержанным джентльменом и не хотел, чтобы его жест широко оглашали. Однако мы провели небольшое исследование», – отметила она.

«Эрик Швам прибыл в коммуну со своей семьей в 1943 году. Неизвестно, как семья беженцев попала туда, но до его закрытия в 1942 году они содержались в лагере Ривесальт, военном объекте на юге Франции, где интернировали гражданских лиц», – отмечается в материале ВВС. На тот момент коммуна Шамбон-сюр-Линьон уже имела репутацию «защитника евреев от преследований».

Согласно имеющимся данным, родители г-на Швама вернулись в Австрию после войны, но в 1950 году он переехал в Лион, чтобы изучать фармацевтику: «Там он познакомился, женился и жил со своей будущей женой. Согласно местным сообщениям, у пары не было детей, и он был вдовцом до своей смерти 25 декабря 2020 года».

В коммуне Шамбон-сюр-Линьон проживает всего около 2500 человек, но городок имеет репутацию убежища, восходящего к французским протестантам-гугенотам, которые бежали от религиозных преследований в 17 веке.

Населенный пункт находится в труднодоступном горном районе на юго-востоке Франции и известен тем, что его жители во время Второй мировой войны массово спасали евреев от нацистского геноцида. В 2013 году в коммуне был открыт памятник участникам сопротивления.

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