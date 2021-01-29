Президент США Джо Байден пересмотрит отношения с Китаем. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает NBC.

«Все шаги, которые были предприняты предыдущей администрацией, в настоящее время пересматриваются с точки зрения нашего подхода к национальной безопасности», — заявила Псаки. Таким образом, под пересмотр попала, в том числе, торговая сделка с Китаем, заключенная бывшим президентом Дональдом Трампом.

По словам представителя Белого дома, новая администрация планирует подойти к отношениям с Пекином с позиции силы. «Это предполагает координацию и обсуждение с нашими союзниками и партнерами того, как мы будем работать с Китаем», — сказала Псаки.

В январе 2020 года США и Китая заключили «первую фазу» всеобъемлющей сделки. Согласно ее условиям, Пекин обязался закупать больше американских товаров, в основном сельскохозяйственных. Однако выполнению договоренностей помешало распространение коронавируса, ударившее по спросу в большинстве стран мира.

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