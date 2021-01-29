Кабинет министров издал распоряжение «О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год, а также концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития страны».

Распоряжение было издано в соответствии с пунктом 2.4 указа президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»» от 31 октября 2002 года № 809, в соответствии с проектом государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год, а также концепцией экономического и социального развития страны и прогнозными показателями, в том числе функциональной классификацией бюджетных расходов Азербайджанской Республики на 2022 год и последующие три года», с целью своевременного представления президенту Азербайджанской Республики проекта рамочного документа о среднесрочных расходах (РДСР), охватывающего разделы «сельское хозяйство» и «охрана окружающей среды»).

В соответствии с законом Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» и другими нормативно-правовыми актами Министерству финансов следует подготовить проект документа РДСР, охватывающий пилотные разделы функциональной классификации бюджетных расходов страны на очередной год и последующие три года, проект государственного бюджета и сводного бюджета на очередной бюджетный год и показатели сводного бюджета на последующие три года, а также концепцию и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджанской Республики на очередной бюджетный год и, представить его до 15 сентября 2021 года в Кабинет Министров Азербайджанской Республики для представления президенту Азербайджанской Республики.

Минфину, Госкомстату, Минюсту, Минэкономики, Госкомтаможни и другим органам центральной и местной исполнительной власти даны соответствующие поручения, вытекающие из распоряжения.

Minval.az