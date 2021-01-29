Подготавливается список людей старше 65 лет, которые с первого февраля будут привлечены к вакцинации, сказала Trend главный врач Бакинской городской поликлиники № 1 Кюбра Джаббарова. По ее словам, в ближайшие дни участковые врачи будут звонить этим людям.

«Граждан, пришедших в добровольном порядке в поликлинику, попросят принести с собой медицинскую карточку. Все они до вакцинации пройдут полное обследование. Так, люди старше 65 лет могут иметь хронические заболевания, и поскольку сейчас зимние месяцы, могут возникнуть осложнения. Поэтому вакцинацию без заключения врача проводить не будут»,- уточнила Джаббарова.

Главврач добавила, что участковые врачи лично знают граждан, имеющих хронические заболевания.

Minval.az