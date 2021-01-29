Вакцинация от COVID-19 стартовала уже в 60 странах, её прошли более 86,4 млн. человек.

Как сообщает АПА, данную информацию распространило агентство Bloomberg.

По последним данным, в рамках крупнейшей в истории кампании по вакцинации ежедневно вакцинацию проходят около 4,19 миллиона человек.

Отмечается, что в США вакцинацию прошли более 27,3 млн. человек, в Китае – 23 млн. человек, в странах Евросоюза – 10,9 млн. человек. В Израиле вакцинацию прошли уже 4,3 млн. человек, что составляет 48,03% от общей численности населения.

В информации также отмечается, что в Великобритании вакцинацию прошли 7,9 млн. человек.

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