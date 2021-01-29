Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Мамедбейли Зангиланского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Мамедбейли Зангиланского района.
Дата: 2021/01/29 19:26
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
7
Первое требование, которое мы поставим перед частным сектором в рамках государственно-частного партнерства в сфере профессионального обучения, –
Военнослужащие Азербайджанской армии попали в ДТП
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует выпуск в обращение очень широкого ассортимента памятных денежных знаков и банкнот.
В Азербайджане выявлено еще 142 случая заражения коронавирусом, 399 человек вылечились, 6 человек скончались.
Мамедов наиболее известен как близкий соратник Рамиза Мехтиева
Вопрос об эксплуатации золотых месторождений »Гызылбулаг» и »Демирли» на территориях Азербайджана, контролируемых миротворцами, будет рассмотрен.
Продолжаются последовательные меры для снятия ограничений, наложенных на экспортируемую из Азербайджана в Казахстан томатную продукцию.
“Увиденные последствия 30-летней армянский оккупации потрясли всех нас.
29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел