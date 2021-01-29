Во Франции в 2020 году число преступлений на почве ненависти к мусульманам возросло на 53 процента по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщил представитель Исламского совета Франции (CFCM) Абдулла Закри.

По его словам, большая часть проявлений исламофобии приходится на регионы Иль-де-Франс, Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег.

«В прошлом году во Франции были совершены 235 нападений на мусульман, что на 53 процента больше, чем в 2019 году (154 нападения и провокации)», — цитирует Закри «Анадолу».

В прошлом году, по словам Закри, были организованы 35 провокаций в районе мечетей Франции.

«В офис CFCM и по адресам руководителей организации поступили 70 писем с угрозами. Вызывает обеспокоенность и распространение электронных писем с оскорблениями и призывами к физическому устранению мусульман», — сказал он.

По словам Закри, атаки на мусульман участились после убийства в октябре 2020 года преподавателя Самюэля Пати.

При этом власти Франции ускорили работу над изменениями в законодательство, которые усилят давление на исламскую общину страны.

Разработанный по инициативе президента страны Эммануэля Макрона законопроект «Об обеспечении уважения к принципам республики» имеет ярко выраженный антиисламский характер, предполагая ограничения во всех сферах жизни мусульманской общины Франции.

Во Франции проживают около шести миллионов мусульман, большая часть из которых уроженцы Северной Африки.

Франция возглавляет список европейских стран по численности мусульман.

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