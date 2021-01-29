В Китае привели в исполнение смертный приговор бывшему председателю государственной компании по управлению активами China Huarong за взяточничество, растрату и многоженство, сообщает Центральное телевидение КНР.

«Сегодня утром суд народный суд средней ступени Тяньцзиня в соответствии с утвержденной законом процедурой привел в исполнение смертный приговор в отношении Лай Сяоминя», — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая в пятницу.

Лай Сяоминя приговорили к смертной казни 5 января. Суд постановил, что он незаконно растратил более 25 млн юаней (примерно $3,9 млн), получил взятки на 1,79 млрд юаней (примерно $280 млн), а также долгое время сожительствовал с другими женщинами, хотя у него уже была жена.

Китайские СМИ пишут, что у Лай Сяоминя было более 100 квартир и столько же любовниц. По некоторым сообщениям, он устраивал своих возлюбленных на высокие посты в 33 предприятиях, работающих под эгидой госкомпании по управлению активами.

Расследование против него началось в 2018 году, и в этот же год его сняли с должности и исключили из партии. В 2020 году в документальном фильме Центрального телевидение Китая он признался, что хранил деньги, драгоценности и другие активы в пекинской квартире, которую он назвал «супермаркет».

Лай Сяоминь заявил, что не потратил из денег, добытых взятками, ни гроша, а надеялся сохранить их для своих детей.

China Huarong — одна из четырех компаний, учрежденных китайским правительством после Азиатского финансового кризиса 1997 года. Ее специализация — управление проблемными долгами.

Minval.az