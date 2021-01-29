В США состоялись церемонии поминовения турецких дипломатов, убитых в различные годы членами террористических армянских организаций ASALA и JCAG.

Участники церемоний почтили память генкосула Турции в Лос-Анджелесе Мехмета Байдара и консула Бахадыра Демира, ставших жертвами теракта 27 января 1973 года, а также генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана, убитого армянскими террористами 28 января 1982 года.

Память дипломатов Байдара и Демира почтили 27 января в городе Санта-Барбара, где в 1973 году орудовали террористы-армяне, а церемония поминовения Кемаля Арыкана прошла 28 января в генкосульстве Турции в Лос-Анджелесе.

В обеих мероприятиях приняли участие генкосул Турции Джан Огуз и сотрудники дипмиссии, передает «Анадолу».

Память жертв армянского терроризма почтили также посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч и члены Турецко-американского национального координационного комитета (TASC), разместившие в Twitter соответствующие послания.

Жертвами армянских террористов в 70-80 гг XX века стали десятки турецких дипломатов и членов их семей в различных странах мира.

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