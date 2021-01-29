“Увиденные последствия 30-летней армянский оккупации потрясли всех нас. Подобные преступления показывают, что против нашей страны совершён экологический террор».

Об этом исполнительный директор Общественного объединения IDEA Сурхай Шукюров заявил на брифинге в связи с экологической ситуацией на освобождённых территориях, проделанными и предстоящими там работами, передает Репорт.

По его словам, по поручению учредителя и руководителя IDEA Лейлы Алиевой IDEA выполнит работы по оживлению экологический ситуации на освобождённых территориях: «IDEA в первую очередь выполнит работы по оценке природных ресурсов. Очередным шагом станет восстановление тех мест».

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