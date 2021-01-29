Больше половины побочных эффектов при применении вакцин от коронавируса в Сербии пришлось на препарат американо-германского производства Pfizer/BioNTech.

Об сообщил представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич, передает РИА Новости.

По данным представителя госрегулятора, к пятнице вакцинацию в Сербии прошли свыше 400 тысяч человек. «К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 — на Sinopharm, и всего одна на «Спутник V», — заявил Зелич в эфире национального телевидения и добавил, что речь идет, в основном, о реакциях на месте укола, таких, как боль, отек, покраснение.

«Отмечены и системные реакции: чаще всего, повышенная температура, не дольше трех дней, слабость, утомляемость и головная боль. Но это не должно нас беспокоить», — указал представитель госрегулятора.

В пятницу в Белград прибыла партия российской вакцины, ALIMS предстоит выдать разрешение на ее применение. Сербский министр по инновациям Ненад Попович сообщил, что власти Сербии ведут переговоры о производстве «Спутника V» у себя в стране.

Minval.az