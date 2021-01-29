National Geographic опубликовал на своей странице в Instagram фотографии разрушенного в результате армянской оккупации азербайджанского города Агдам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от National Geographic (@natgeo)

В публикации отмечается, что недавно освобожденный азербайджанский город Агдам, население которого когда-то составляло 40 тысяч человек, после почти 30-летней армянской оккупации стоит в руинах. Отмечено, что нетронутой в городе осталась только мечеть, другие здания были разрушены за годы захвата Агдама во время армяно-азербайджанского конфликта в 1993 году. Конфликт, продлившийся долгие годы, привел к переселению более миллиона беженцев.

В публикации доводится до внимания, что боевые действия, начавшиеся в сентябре минувшего года, длились 44 дня и завершились подписанием мирного соглашения при посредничестве России. Азербайджан отвоевал большую часть своих территорий, утраченных в войне 1990-х.

Minval.az