Самолеты КНР во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом американский авианосец, сообщает газета Financial Times со ссылкой на разведывательные данные США и их союзников.

Собеседники издания, знакомые с разведданными, сообщили, что инцидент произошел 23 января, через три дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена.

По их данным, в этот день Народно-освободительная армия Китая направила 11 воздушных судов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня и 15 – на следующий день.

Как отмечают источники, бомбардировщики и несколько истребителей, участвовавших в маневрах, «использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в том же районе в качестве моделированной цели», пишет издание.

По словам людей, знакомых с разведданными США и союзников, пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 подтверждали приказы о цели и предполагаемом выпуске антикорабельной ракеты по авианосцу.

В субботу официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, по мнению Вашингтона, КНР продолжает оказывать военное давление на Тайвань. Он также заявил, что США продолжат помогать Тайваню в вопросах обороны и поддерживать мирное разрешение разногласий с материковым Китаем. США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.

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