Азербайджанские помидоры должны экспортироваться не в одном, а во многих направлениях, в том числе и на европейские рынки.

Об этом агентству АПА сказал руководитель представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

«К примеру, Азербайджан добился большого успеха в экспорте фундука и в экспортный рынок страны входит и несколько европейских стран. Для того, чтобы добиться этого и в экспорте помидоров, нужен очень строгий контроль за качеством. Система контроля над экспортом фундука налажена отлично. Естественно, если такой же контроль будет осуществляться и над помидорами или другими овощами и фруктами, то можно наладить их экспорт в ЕС. Азербайджанские помидоры должны быть на европейских рынках», — отметил посол.

К.Янкаускас добавил, что в настоящее время ЕС осуществляет в Азербайджане несколько проектов содействия фитосанитарным проверкам и сотрудничества с указанными организациями, программу поддержки социально-экономического развития Лянкяранского района.

Ранее официальный представитель ЕС отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом в плане экспорта лесного фундука и томатов в Европу и в то время, как другие рынки волатильны, ЕС – стабильный экспортный рынок.

Minval.az