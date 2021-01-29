Мир на Южном Кавказе отвечает интересам всех стран региона, в особенности, Армении. Поэтому мы ожидаем от Еревана конструктивных шагов в данном направлении.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом в пятницу в Стамбуле, передает Anadolu.

По словам Чавушоглу, он обсудил с Зарифом ситуацию в регионе, в том числе в Сирии и на Южном Кавказе.

Глава турецкой дипломатии далее привлек внимание к теме антииранских санкций США, подчеркнув, что Анкара с самого начала выступала против ограничений в отношении Ирана. «Надеюсь, что администрация Джо Байдена вернется к условиям ядерной сделки с Ираном. Тем самым санкции в отношении братского Ирана будут сняты», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Ирана и Турции на Кавказе однозначно принесет пользу региону.

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