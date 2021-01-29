«В 2020 году мы приступили к созданию подсистемы «Трудовые отношения и занятость (Əmək münasibətləri və məşğulluq)» – единой платформы трудовых отношений под названием ƏMAS».

Об этом сегодня сказал председатель Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты Мустафа Аббасбейли на пресс-конференции «Переход на цифровую занятость и меры активной занятости: цели на 2021 год».

М.Аббасбейли отметил, что эта система в значительной степени приведет к электронизации как трудового законодательства страны, так и политики занятости, а также администрирования с использованием бумажных носителей:

«Эта система позволит нам поэтапно ликвидировать бумажные трудовые договоры, а также осуществлять изъятие трудовых книжек из обращения. Далее предполагаем отмену печатных командировочных листов, приказов на бумаге, штатных расписаний, других бумажных носителей и перенос их в электронную форму», — цитирует его АПА.

Minval.az