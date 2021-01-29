«Начиная с этого года, планируется поэтапное проведение выпускных экзаменов на уровне общего среднего образования и приемных экзаменов на базе общего среднего образования в учреждения среднего специального образования».

Об этом сказала председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

«В связи с пандемией на экзамене по азербайджанскому языку (как государственному), проводимом как в рамках выпускного, так и вступительного экзамена, учащимся (абитуриентам) не будут представлены аудио-тексты, только тестовые задания. Поэтому экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) будет проводиться не 1 час 30 минут, как предусмотрено законодательством, а 45 минут. Мы уже объявляли об этом. Модель экзамена мы также представили в специальном выпуске журнала «Абитуриент». Но мы еще обсудим структуру объединенного экзамена с Министерством образования и, возможно, упростим форму подачи открытых вопросов», — цитирует Аббасзаде АПА.

Председатель ГЭЦ также сказала, что упрощены и программы вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, были проведены совместные обсуждения с Минобразования, определены и исключены из программ темы, которые трудно освоить в связи с текущим учебным процессом.

Minval.az