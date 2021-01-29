Власти Сингапура будут выплачивать по 10 тыс. сингапурских долларов ($7,5 тыс.) в случае серьезных побочных эффектов после получения вакцины от коронавируса. О новой финансовой программе Минздрава пишет газета The Straits Times.

«Данная инициатива направлена на рост уверенности жителей в необходимости вакцинации», — говорится в пояснении ведомства. В частности, единовременная выплата будет предоставляться тем, чье состояние потребует госпитализации в отделения интенсивной терапии. В случае летального исхода или тяжелых осложнений, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь, правительство выплатит по 225 тыс. сингапурских долларов ($169 тыс.).

В Минздраве уточнили, что программа рассчитана не только на граждан Сингапура, но и на постоянно проживающих иностранцев и членов их семей.

Вакцинация от коронавируса началась здесь в конце прошлого года, первыми препарат компаний Pfizer и BioNTech получили медицинские работники, затем члены правительства во главе с премьер-министром Ли Сянь Луном, а также граждане, входящие в группу риска. Вакцинация населения стартовала с 27 января, как ожидается, большинство жителей смогут сделать прививки к третьему кварталу текущего года.

Minval.az