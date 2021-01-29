Стали известны даты экзаменов, которые планируется провести в этом году.

Об этом на пресс-конференции сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, передает АПА.

Она отметила, что вступительный экзамен в магистратуру (1-й шанс) состоится 28 февраля.

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11-летнее), вступительный экзамен выпускников прошлых лет в высшие учебные заведения (1-й этап), тестовый этап вступительного экзамена на государственную службу пройдут в апреле.

Вступительный экзамен в высшие учебные заведения (1-й шанс), экзамен по азербайджанскому языку (государственный язык) для учащихся общеобразовательных школ, обучение в которых ведется на языке, отличном от азербайджанского (1-й шанс), тестовый этап вступительного экзамена на государственную службу, вступительный экзамен в резидентуру (1-й шанс) пройдут в мае.

Выпускной экзамен по уровню общего среднего образования (9-летнее), вступительный экзамен в колледжи для выпускников предыдущих лет на базе общего образования (9 летнего), вступительный экзамен по магистратуре (2-й шанс), экзамен по азербайджанскому языку (2-й шанс) для учащихся общеобразовательных школ, обучение в которых ведется на языке, отличном от азербайджанского, тестовый этап экзамена по государственной службе состоится в течение июня.

Вступительный экзамен в высшие учебные заведения (2-й шанс) состоится в июле.

Minval.az