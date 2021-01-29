Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прибыл на место оползня в Бадамдаре.
Глава ИВ посетил место происшествия и ознакомился с ситуацией, передает АПА.
Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прибыл на место оползня в Бадамдаре.
Глава ИВ посетил место происшествия и ознакомился с ситуацией, передает АПА.
Дата: 2021/01/29 11:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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