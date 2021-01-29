«Произошедший на территории оползневый процесс в основном вызван воздействием природных факторов».

Об этом сказал специалист Национальной службы геологической разведки МЭПР Рафиг Гасанов, передает АПА.

Он отметил, что чувствительность участвующих в геологическом строении территории пород к вымыванию, наличие склона, атмосферные осадки сделали этот процесс неизбежным:

«В настоящее время мы ведем исследовательские работы. Измеряются параметры оползневой массы, работа в этом направлении продолжается. На территорию оказывают влияние и другие факторы. Из-за сброса с верхней части склона сточных вод процесс активизировался».

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