Королевство Марокко начало в четверг всеобщую кампанию вакцинации от коронавируса, одним из первых привился король Мухаммад VI, сообщило агентство MAP.

Король получил первую дозу вакцины в королевском дворце в городе Фес.

Вакцинация будет бесплатной для граждан королевства, планируется привить около 80% населения страны – порядка 30 млн человек, чтобы добиться коллективного иммунитета и в итоге покончить с коронавирусом в стране.

Кампания будет проводиться поэтапно и затронет всех граждан старше 17 лет.

Minval.az