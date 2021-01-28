Парламентская оппозиционная партия «Левые» призвала к отставке министра образования, науки и спорта Словении Симоны Кустец из-за ее решения о переводе школ в двух регионах страны на удаленный режим обучения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации спустя 4 дня после возобновления очных занятий, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте политической силы.

«Школы и детские сады были закрыты на протяжении трех месяцев, дольше всего в Европе, а теперь, когда они частично открылись, всего после четырех дней обучения образовательные учреждения снова закрываются в двух регионах. Стоит отметить, что еще в трех регионах школы так и не возобновляли работу», — отметили в словенской оппозиции.

«Это совершенно неадекватное отношение к людям, к родителям, к детям школьного возраста. Министр Кустец должна уйти, наша партия в сотрудничестве с другими оппозиционными фракциями уже готовит запрос о проведении голосования по вопросу вынесения вотума недоверия главе министерства образования», — подчеркивается в заявлении «Левых».

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