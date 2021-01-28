На территории Сабаильского района Баку на дороге от “20-го участка” к поселку Бадамдар — на Баиловском склоне сошел оползень.

В результате стихии дорога была полностью перекрыта, сообщает АПА.

По предварительной информации, оползень, сошедший на шоссе Бадамдар в Сабаильском районе Баку, активизировался на участке, где ранее была зафиксирована аналогичная стихия.

Глава Исполнительной Власти Сабаильского района Вугар Зейналов прибыл на место происшествия. В результате оползня пострадал 1 объект общественного питания и два частных жилых дома.

Люди, живущие в окрестностях, были эвакуированы.

На место происшествия также были привлечены руководящие лица Министерства по чрезвычайным ситуациям и начальник управления полиции Сабаильского района Джавид Мурадов и сотрудники полиции.

Сообщается, что под завалами остался автомобиль марки “Мерседес”.

Будет предоставлена дополнительная информация.