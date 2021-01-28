Продолжаются необходимые меры по снятию ограничений, наложенных на экспортируемую из Азербайджанской Республики в Республику Казахстан томатную продукцию.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА), в период с 08 по 15 января 2021 года в Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики поступило 17 уведомлений об обнаружении вируса бурой гнили в томатной продукции, экспортируемой в Республику Казахстан, и с 16 января 2021 года было введено временное ограничение на экспорт томатной продукции из нашей республики в эту страну.

Отметим, что в течение 2020 года из Азербайджанской Республики в Казахстан было экспортировано 1363,46 тонн помидоров. В течение 2020 года и в начале текущего года наряду с Казахстаном томатная продукция из нашей страны была экспортирована в также в ряд стран, в частности, в Нидерланды, Польша, Эстония, Молдова, Катар, Россия, ОАЭ, Беларусь, Грузия, однако странами-импортерами не было зафиксировано ни одного факта обнаружения данного вируса.

С целью изучения поступившей информации из фермерских хозяйств, возвратившихся партиях грузов, на внутренних рынках были отобраны образцы томатной продукции на предмет выявления вирусов бурой гнили и других вирусов. Исследования проходили в Центральной фитосанитарной лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности и в международной аккредитованной лаборатории Центрального научно-исследовательского института Зирайи Муджадила Министерства сельского хозяйства и лесоводства Турецкой Республики в Анкаре.

Сообщается, что в ходе проведенных на сегодняшний день экспертиз в изъятых образцах вирус бурой гнили и другие вирусы не были обнаружены. В настоящее время специалистами, работающими в этой области, продолжаются исследования, результаты которых будут обнародованы.

Вместе с тем, по достигнутой договоренности, в уполномоченный орган Республики Казахстан был направлен пакет документов, касающихся результатов проведенных исследований и экспертиз, доказывающих, что указанный вирус не был обнаружен.

В настоящее время совместно с соответствующими структурами продолжаются переговоры в этом направлении с соответствующим органом Республики Казахстан, по результатам которых общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Minval.az