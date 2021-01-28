Накопление вакцин от коронавируса может обернуться для мировой экономики потерями в объеме свыше 9 трлн. долларов.

С такой оценкой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в четверг перед Генеральной Ассамблеей, представляя доклад о приоритетах работы организации на 2021 год, сообщает ТАСС.

«Последние исследования показали, что накопление запасов вакцины может стоить мировой экономике до $9,2 трлн», — указал Гутерриш, подчеркнув, что «почти половина этих потерь придется на наиболее обеспеченные страны». Генсек ООН обратил внимание, что эта сумма «более чем в 340 раз превышает» объем нехватки финансирования международной программы доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от коронавируса ACT-Accelerator, составляющий на данный момент $27 млрд.

В связи с этим Гутерриш выделил шесть основных мер, которые, по его мнению, следует принять в свете распространения вакцины. Так, генсек ООН считает, что необходимо в первоочередном порядке обеспечить доступ к препарату медицинским работникам, а также предоставить поддержку системам здравоохранения в наиболее бедных странах. Кроме того, считает Гутерриш, разработчики вакцин должны сделать своей приоритетной задачей обеспечение вакцинами международного механизма COVAX. Вместе с тем COVAX должен получать в свое распоряжение излишние запасы вакцин, указал генсек ООН.

Глава организации также подчеркнул, что необходимо обеспечить широкий доступ к лицензиям на производство вакцины, чтобы увеличить его объемы. В заключение он также отметил, что необходимо работать над повышением общего доверия населения к вакцинам от коронавируса.

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